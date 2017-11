Delta 17. novembril

PÖFF algab ja Tõnu Karjatse soovitab; Olari Elts toob ERSO ette tippviiuldaja Baiba Skride; lauljate ühendus “Metsikud mezzod” Õpetajate majas; ilmus lasteraamatu “Väike-Nicolas” uus trükk; uus näitus Tartu Kunstimuuseumis. Saatejuht on Erle Loonurm.

Kell 13:

* PÖFF algab! 1997. aastal asutatud Pimedate Ööde filmifestivali kavas on üle 200 pika mängu- ja ligemale 350 lühi- ja animafilmi.

Festivali pakutavad filmikunsti on viimastel aastatel nautinud 80 000 külastajat ja PÖFF on toonud Tallinna üle 300 välismaise filmindustegelase.

Mida tänavuse filmifestivali juures tähele panna? (Tõnu Karjatse)

* Eesti Riiklik Sümfooniaorkester ja selle peakülalisdirigent Olari Eltsi esinevad täna koos maailma tippviiuldaja Baiba Skridega.

Õhtul kõlavad meie klassiku Heino Elleri Viiulikontsert ja Igor Stravinski muinasjutuline balletimuusika “Petruška”.

Klassikaraadios algab ülekanne kell 19.

Dirigendi kommentaar. (Miina Pärn)

* Täna õhtul astuvad Õpetajate majas lavale noorte lauljate ühenduse “Metsikud mezzod” liikmed, et laulda kaanest kaaneni läbi mezzosopranite aariatekogumik.

Lisaks pakuvad silmailmu moelooja Perit Muuga imposantsed rõivad.

Stuudios on külalisesineja Annaliisa Pillak. (Anne Prommik)

Kell 14:

* Äsja ilmus René Gosscinny teksti ja Jean-Jacques Sempé illustratsioonidega lasteraamatu “Väike-Nicolas” uus trükk, tegemist on ühe kuulsama prantsuse lastekirjandusteosega.

Intervjuu Prantsuse Instituudi direktrissi Anne-Chounet Cambas'iga ja teose eesti keele tõlkinud Helle Michelsoniga.

* Tartu Kunstimuuseumis on avatud näitus ühest 19. sajandi silmapaistvamast Tartu kunstnikust Julie Hagen-Schwarts.

Lähemalt räägivad Merli-Triin Eiskop ja Mare Joonsalu. (Hedvig Lätt)

Saatejuht on Erle Loonurm.