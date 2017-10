Delta 18. oktoobril

Pidukontsert tähistab helilooja Jaan Räätsa hiljutist juubelisünnipäeva; näitus “Kaduvate liikide kannul” Tartus; pianist Age Juurikas kutsub oma plaadi “The Soul of Fire” live-salvestusele; Claudio Monteverdi 450 aastat. Saatejuht on Robert Staak.

Kell 13:

* Täna tähistataks pidukontserdiga helilooja Jaan Räätsa hiljutist juubelisünnipäeva.

Tallinna Muusikakeskkooli sümfooniaorkestri ja solistide esituses kõlab Räätsa Kontsert kammerorkestrile (1961), kultusteos, mis on aastakümneid olnud üks Eesti muusika visiitkaarte.

Ülekanne sünnipäevakontserdilt algab kell 19. (Miina Pärn).

* Tartu Ülikooli loodusmuuseumis on alates homsest avatud näitus “Kaduvate liikide kannul”.

Stuudios on külas näituse üks kuraatoritest Rein Kuresoo, kes selgitab, mis on kuues väljasuremislaine ja millised on näituse tagamaad. (Liina Vainumetsa)

Kell 14:

* Pianist Age Juurikas kutsub homme õhtul Elleri-kooli saali, kus toimub tema esimese sooloplaadi “The Soul of Fire” live-salvestus.

Pianist on stuudios selgitusi jagamas.

* Claudio Monteverdi sünnist on möödunud 450 aastat.

Monteverdi on üks kogu muusikaajaloo väljapaistvamaid heliloojaid, kelle loominguliselt aktiivne eluperiood jäi renessansi ja baroki ülemineku ajajärku.

Ta hiilgas peamistes omaaegsetes žanrites, kirjutades nii suurepärast ilmalikku kui vaimulikku muusikat.

Saatejuht on Robert Staak.