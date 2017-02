Delta 10. veebruaril

Kell 12:

* Täna õhtul annavad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sümfooniaorkester ja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester traditsioonilise ühiskontserdi.

Iga-aastase ühisesinemise juured ulatuvad aastasse 1930.

Solistina astub üles prantsuse metsasarvemängija Hervé Joulain ja dirigent on Paul Mägi. Klassikaraadio teeb kontserdist ülekande täna kell 19.

Paul Mägi kommentaar. (Lisete Velt)

* Uus raamat.

Hardo Aasmäe kogutud artiklid. (Peeter Helme)

* Homme, 11. veebruaril toimub Vanemuise väikeses majas vestlusõhtu ‟Võtame hetke”.

Ovaalsaalis kohtuvad publikuga näitleja Kärt Tammjärv ning ooperisolist Märt Jakobson.

Lisaks kutsub teater kõiki vanema kooliastme noori arutlema Vanemuise lavastuste üle.

Lähemalt räägivad Reigo Tamm ja Mall Türk. (Hedvig Lätt)

Kell 13:

* Täna algab Talvejazz Soome-Islandi-Šveitsi ansambli Equally Stupid kontserdiga NO99 džässiklubis.

Talvejazzi kontsertidest räägib Anne Erm. (Ivo Heinloo)



* Igal lapsel oma pill!

Muusikaõppeasutuste pillipargi kaardistamise tulemusel on selgunud väga suur vajadus uute pillide järele.

Suur osa õppeasutustes aktiivselt kasutusel olevatest pillidest on amortiseerunud ning osade pilliliikide õpe on nende pillide kättesaamatuse tõttu jäänud tahaplaanile.

Kuni 21. märtsini saavad muusikaõpet pakkuvad asutused esitada taotlusi pillide ostmiseks.

Ettevõtmise eesmärk on vabariigi juubeliks Eesti inimeste, riigi ja ettevõtjate abil soetada lastele ja noortele muusikaõppeks vajalikke muusikainstrumente.

Kui palju pille juba on saadud ja mismoodi saaks endale pilli soetada, kommenteerib üks asja eestvedajatest Allan Tamme.

Saatejuht on Marge-Ly Rookäär.

Kell 14:

Kooskõla

Jean Sibelius – Viiulikontsert

Noorena põhjalikult viiulimänguga tegelenud Sibeliuse Viiulikontsert on helilooja ainus instrumentaalkontsert.

Teos pälvis esiettekande järel kriitilist vastukaja, tänaseks on see aga üks enimhinnatud suurteos kontserdisaalides.