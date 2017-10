Delta 12. oktoobril

Andre Maaker räägib oma eelseisvast Kitarrifestivali kontserdist; ERSO ees on dirigent Thomas Zehetmair Saksamaalt; Eesti Filharmoonia Kammerkoor laulab Rahmaninovi; Marika Moks on Aasta Lasteaiaõpetaja; Tartu eramuusikakool Helivõlu. Saatejuht on Kadri Toomeste.