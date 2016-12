Delta 22. detsembril

Eesti Filharmoonia Kammerkoori jõulukontsert Estonia kontserdisaalis; Tõnu Karjatse Filmikomm; milline oli tänavune kirjandusaasta; Vanemuise sümfooniaorkestri advendikontsert; stuudiokülaline on helilooja Erkki-Sven Tüür. Saatejuht on Johanna Mängel.

Kell 12:

* Täna õhtul on Klassikaraadios otseülekanne Eesti Filharmoonia Kammerkoori jõulukontserdilt Estonia kontserdisaalist.

Dirigent Kaspars Putninš räägib jõulupühadest Lätis. (Anne Prommik)

* Filmikomm.

Maren Ade film ‟Toni Erdmann”. (Tõnu Karjatse)

* Tänavune kirjandusaasta on olnud edukas.

Luulelaviini kõrval on ilmunud palju häid proosateoseid ning mitmed hinnatud autorid on nüüdseks kirjanikupalgal.

Kirjanduse hetkeseisust räägib Eesti Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejev. (Kärt Kelder)

* Vanemuise sümfooniaorkester annab täna õhtul Tartu Jaani kirikus traditsioonilise advendikontserdi, kaastegevad on solistid ja Vanemuise ooperikoor.

Kontserdist räägib dirigent Endel Nõgene. (Hedvig Lätt)

Kell 13:

* Saatekülaline on helilooja Erkki-Sven Tüür, kes räägib oma lõppeva aasta suurematest muusikaelamustest ja inspireerivatest kokkusaamistest vaimustavate interpreetidega.

Saatejuht on Johanna Mängel.