Delta 10. novembril

Tulekul on kontsert “Symphony meets Jazz” Lembit Saarsalu osalusel; stuudiokülaline on koorijuht Endrik Üksvärav; sarja “Müstiline Venemaa” autor David Vseviov vaatab 20 eetris oldud aastale; Lõuna-Eesti koorimuusika maraton. Saatejuht on Tarmo Tiisler.