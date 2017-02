Delta 13. veebruaril

UNESCO üleilmse raadiopäeva puhuks; eesti naiskooride vabariigilik kontsert Helsingis; stuudiokülaline on Erkki-Sven Tüür, kellel äsja ilmus Soomes uus autoriplaat; tuleval nädalavahetusel tegutsevad Viljandis tudengiteatrid. Saatejuht on Anne Prommik.

Kell 12:

* Täna on ülemaailmne raadiopäev.

Selle tähtpäeva juurutas UNESCO alles aastal 2012, raadio ajalugu ulatub aga aastakümnete taha.

Mis oleks Eesti raadio ilma Aleksander Tamme ja Felix Moorita?

Kuulame katkendit Hubert Veldermanni saatest “Raadio, mäleta ennast,” mis oli esimest korda eetris aastal 1989.

Veldermann loeb meile muuhulgas Felix Moori mälestusi sellest, kuidas ta esimest korda raadiosse tuli.

* Eesti Naislaulu Seltsi korraldusel toimus nädalavahetusel Helsingis suur Vabariigi Aastapäevale pühendatud naiskooride kontsert.

Kommenteerib ürituse kunstiline juht Toomas Voll. (Marge-Ly Rookäär)

Kell 13:

* Külaline.

Reedel ilmus Soome plaadimärgi Ondine all Erkki-Sven Tüüri uus autoriplaat.

See on esimene kord, kui Soome Raadio Sümfooniaorkester oma peadirigendi Hannu Lintu juhatusel salvestab terve albumitäie Eesti helilooja muusikat.

Plaadilt saab kuulata klarnetikontserti “Peregrinus Ecstaticus” teose esmaettekande teinud Christoffer Sundqvisti soleerimisel ja Esimese maailmasõja mälestusteost “Elamata elu paine”, samuti topeltkontserti “Noesis”.

Helilooja on stuudios selgitusi jagamas. (Johanna Mängel)

* Tuleval nädalavahetusel tegutsevad Viljandis tudengiteatrid.

Eesti üliõpilastest harrastusnäitlejad kohtuvad juba 15. korda, tänavu on neil külas ka Soome ja Läti trupid.

Stuudios on festivali peakorraldaja Liina Koitla.

Saatejuht on Anne Prommik.

Kell 14



Otseülekanne Hiinast Shanghai Suurest Teatrist Rahvusvahelise Raadiopäeva pidukontserdilt.

Esineb Shanghai Filharmooniaorkester, dirigeerib Chen Xieyang.

Kontserdi peateoseks on Hiina heliloojate He Zhanhao ja Chen Gangi tudengipäevil ühiselt kirjutatud viiulikontsert “Liblikaarmastajad”.

Kuuleme ka Hiina kuulsaimat erhuvirtuoosi Duan Ai-ai’d.