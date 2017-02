Delta 22. veebruaril

Eesti Rahvusmeeskoor laulab Pärt Uusbergi; Arhiiviminutid: džässmuusiku ja keemiku Rein Marveti 80. sünniaastapäev; “Lapsepõlvebänd” Vanemuises; stuudiokülaline on kirjanik ja akadeemik Jaan Undusk; tsirkuseteos “Ahelad”; Saatejuhina debüteerib Marie Pullerits.

Kell 12:

* Vabariigi aastapäeval annab Eesti Rahvusmeeskoor kontserdi Pärt Uusbergi meeskoorimuusikaga, kavas on mitme teose esiettekanded.

“Eestlastel võiks olla rohkem empaatiat, me peaksime märkama kaasteelisi ja püüdma neid mõista”, ütleb Uusberg.

“Ma soovin Eestile ilusaid aegu. Linnastumiste kiuste osakem hoida puhast loodust ja metsa, mida ma ise nii väga armastan”.

Intervjuu heliloojaga.

Klassikaraadios on ülekanne Uusbergi autorikontserdilt reedel kell 15. (Marge-Ly Rookäär)

* Arhiiviminutid.

Homme, 23. veebruaril on eesti muusiku ja keemiku Rein Marveti 80. sünniaastapäev.

Umbkaudu 20 džässmuusikasalvestist, kus Rein Marvet (1937-2002) osales pianisti või dirigendina, on Eesti Raadios tehtud aastatel 1958-1962.

Et saada aimu, milline oli džässielu tol kaugel ajal, kuulame katkendit saatest “Oli kord džässkavertett Tallinn-Tartu” (1987), kus Rein Marvetit küsitles Vello Mikk.

Kuulame ka muusikanäidet aastast 1961: kõlab Hoagy Carmichaeli “Ma mäletan Georgiat”, klaverit mängib Rein Marvet, klarnetit Aleksander Rjabov, bassi Ott Ojavee ja löökpille Andrus Astel. (Liina Vainumetsa)

* Vanemuise teatri suures majas mängitakse lastelaulu lavastust “Lapsepõlvebänd”, kus näitlejad laulavad oma lapsepõlve lemmiklaule.

Lähemalt räägivad lavastaja Andres Noormets, näitlejad Maria Annus ja Priit Strandberg. (Hedvig Lätt)

Kell 13:

* Saatekülaline on laiahaardeline kirjanik ja akadeemik Jaan Undusk, kes sai jaanuaris 2016. aasta Eesti Kultuurkapitali kirjanduse aastapreemia oma teose “Eesti kirjanike ilmavaatest” eest.

Räägime, milline see ilmavaade olnud on ja mis seda kujundab, aga ka Jaan Unduski enda kirjanduslikust tegevusest ja vaadetest.

* Kohtumine nahakunstnik Maarja Unduskiga.

Räägime nahakunsti olemusest ning näitusest “Sajajoon”. (Kärt Kelder)

* Eeloleval pühapäeval esietendub KUMU auditooriumis Grete Grossi täispikk kaasaegse tsirkuse sooloteos “Ahelad”.

Omavahel põimuvad visuaalkunst, elav muusika, õhuakrobaatika ja luule.

Grete Gross kommenteerib.

Saatejuhina debüteerib Marie Pullerits.

Marie Pullerits on tantsija, koreograaf ja kultuuriajakirjanik, kajastades peamiselt teatri- ning tantsuväljal toimuvat.

Ta on lõpetanud koreograafia magistriõpingud Tallinna Ülikoolis ja kuulub vabakutselise teatrikriitikuna Eesti Teatri aastaauhindade tantsu- ja etenduskunstide žüriidesse.

Tantsija, etendaja ning koreograafina vaatab teatrit lavalt, lava tagant ja saalist ning soovib seda kultuuriväljal ka teistega jagada.

Huvitub sügavalt inimesest ka väljaspool teatriruumi, mistap tegutseb lisaks kultuurivaldkonnale ka tantsu- ja joogaõpetajana.

Kell 14:

Kooskõla

Aaron Copland – “Apalatši kevad”

Kuulame ameerika helilooja üht säravaimat balletti, mis valmis 1944. aastal koreograaf Martha Grahami tellimusel.

Loo keskmes on pruut ja peigmees, kes asuvad elama Pennsylvania maaharijate kogukonda, vaatavad tagasi oma elatud elule ja unistavad helgest tulevikust.

Aaron Coplandi teose esitab helilooja juhatusel Columbia kammeransambel.

Salvestus on pärit 1974. aastast.

Stuudios on Miina Pärn.