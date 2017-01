Delta 30. jaanuaril

Uue Tänava Orkester tähistab sünnipäeva muusikaga; Haanjamaal peetakse Piksepüha ja sellest annab aru Lauri Õunapuu; Robert Linna selgitab, mis on Elephants From Neptune; džässballetiõhtu Estonia teatri kammersaalis. Saatejuht on Lisete Velt.