Delta 28. detsembril

Kammerkoor Voces Musicales laulab Johann Sebastian Bachi loomingut; Arhiiviminutid: Aare Allikvee 95. sünniaastapäev; koorijuht Kuno Kerge pälvis Gustav Ernesaksa nimelise stipendiumi; Stuudiokülaline on helilooja Pärt Uusberg. Saatejuht on Miina Pärn.

Kell 12:

* Kammerkoor Voces Musicalese traditsioonilisel aastalõpukontserdil on kavas Johann Sebastian Bachi looming: “Magnificat”, Orkestrisüit nr. 3 ja “Gloria in excelsis Deo”.

Kava tutvustab dirigent Toomas Siitan.

* Arhiiviminutid.

Homme, 29. detsembril on 95. sünniaastapäev muusikateadlasel ja pedagoogil Aare Allikveel (1921-1994).

Kuulame katkendit saatest “Muusika meid kokku toonud” aastast 1969.

See oli Aare Allikvee saade Elleri Muusikakooli ajaloost. (Liina Vainumetsa)

* Gustav Ernesaksa nimelise õppestipendiumi pälvis koorijuht Kuno Kerge.

Kõneleme väärikatest õpetajatest ja kodumaiste meeskooride käekäigust, mille laureaat on oma südameasjaks võtnud.

Kell 13:

* Stuudiokülaline on helilooja Pärt Uusberg.

Vaatame tagasi möödunud aastale, millest pool sai elatud võõrsil, arutame preemiate tähenduse üle ühe inimese elus ning mõtiskleme selle üle, miks põlevad tihti läbi just vabakutselised loomeinimesed, kellel peaks olema võimalus pühenduda täielikult oma kutsumusele.

Millise mõtte soovib helilooja kuulajatele kaasa anda algavaks aastaks, sellest kõigest kuulete tema aastalõpuintervjuus.

Saatejuht on Miina Pärn.

Kell 14:

Kooskõla

Pärt Uusberg – “… ka üleval on külm …”

“Vaikus ise on niivõrd täiuslik, ilus ja rahu pakkuv, et iga sellele lisatud heli peaks olema põhjendatud, lõpuni läbitunnetatud. Igasse helisse peaks suhtuma kui elusorganismi – aukartuse ja armastusega,” ütleb Pärt Uusberg.

Indrek Hirve ja Rabindranath Tagore tekstile loodud teos sai esiettekande 2014. aastal Pärt Uusbergi autorikontserdil.

Pastelsetes toonides teos viib kuulaja omalaadsesse kõlailma, milles helilooja vaatab tõtt vaikusega.

Esitavad Marten Altrov (bassklarnet), Joosep Ahun (vioola), Johanna Randvere (tšello), Kadri Kukk (kontrabass), löökpilliansambel koosseisus Maarja Nuut, Vambola Krigul, Madis Metsamart ja Csaba Zoltan Marjan ning projektkammerkoor, solist Sirlen Rekkor. Dirigeerib Kaspar Mänd.

Salvestus on tehtud 20. mail 2014 Niguliste muuseum-kontserdisaalis, helirežissöör Tanel Klesment.