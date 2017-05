Delta 18. mail

Rahvusvaheline heliloojate rostrum Palermos ja eesti muusika on seal esindatud; Tõnu Karjatse Filmikomm; festival “Slaavi pärg”; NUKU teatri uus kunstiline juht Mirko Rajas; alternatiivmuusikat tutvustav Tartu Indiefest 2017. Saatejuht on Jaan Leppik.

Kell 12:

* Sel nädalal toimub Palermos rahvusvaheline heliloojate rostrum.

“International Rostrum of Composers” on üks tähtsamaid nüüdisheliloomingu foorumeid, mille eesmärk on uue muusika tutvustamine ja propageerimine raadioeetri vahendusel.

Eestit esindavad mainekal foorumil Elis Vesiku ja Marianna Liiki teosed.

Kohapealt jagab muljeid Klassikaraadio toimetaja Johanna Mängel.

* Filmikomm. (Tõnu Karjatse)

* Homme algavat slaavi kultuuri ja kirja päevadele pühendatud festivali “Slaavi pärg” tutvustab Eduard Toman. (Natalja Sikkemäe)

Kell 13:

* Stuudios on Mirko Rajas, NUKU teatri uus kunstiline juht.

Mirko Rajas on alates 2010. aastast olnud NUKU teatri näitleja ja lavastaja, kus tema värskeim lavastus on “Väike prints” (2017).

Rajas on olnud tegev teatrirühmituses Frank ning õpetab noori Vanalinna Hariduskolleegiumis.

* Alternatiivmuusikat tutvustav Tartu Indiefest 2017 kutsub kuulama artiste Eestist ja välismaalt.

Täna algavat festivali tutvustavad Piia Õunpuu ja Urve Miller. (Hedvig Lätt)

Saatejuht on Jaan Leppik.