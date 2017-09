Delta 28. septembril

Saatekülaline on kitarrist Andre Maaker, kes räägib plaanidest; esietendub Kristjan Sarve lavastus “Minu India”; Kanuti Gildi SAALis etendub Ann Mirjam Vaikla ühiskonnakriitiline “Uncanny You”; Tallinnas toimub Eesti Fotokunstimess. Saatejuht on Marie Pullerits.

Kell 13:

* Saatekülaline on kitarrist Andre Maaker, kes oma muusikutee jooksul on esinenud mitmete kodu- ja välismaiste jazzmuusikutega, mänginud folkmuusikat ning teinud koostööd improviseerivate artistide ja klassika-interpreetidega.

Andre Maaker on avaldanud kaks sooloplaati, “Minu laulu pidu” (2014) ja “Andalusian Illusion” (2016).

Räägime muusikast ja loomingulistest plaanidest.

* 30. septembril esietendub Tallinnas teatris KELM Kristjan Sarve lavastus “Minu India”, mis põhineb tõsielulistel sündmustel autorite aastataguselt India-reisilt.

Stuudios on lavastaja Kristjan Sarv ning koreograaf Maria Uppin.

Kell 14:

* Kanuti Gildi SAALis etendub sel nädalal rahvusvahelisel teatriväljal töötanud eesti etenduskunstniku Ann Mirjam Vaikla koostöös norra etenduskunstniku Laerke Grøntvediga valminud ühiskonnakriitiline lavastus “Uncanny You”.

Lavastaja Ann Mirjam Vaikla avab töö tagamaid.

* Homsest pühapäevani toimub Tallinnas Eesti Fotokunstimess.

Stuudios on messi korraldajad Kadi-Ell Tähiste Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusest ning Fotokunstimessi direktor Helen Melesk.

Saatejuht on Marie Pullerits.