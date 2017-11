Delta 6. novembril

Kell 13:

* Elleri tütarlastekoor võitis Põhja-Iirimaal toimunud rahvusvahelisel Derry koorikonkursi peapreemia.

Stuudios on Külli Lokko, kes juhatab ka E STuudio noortekoori.

Koor sõidab kümneks päevaks Singapuri, kus tutvustab eesti koorimuusikat ja kogemusi 120-le noorele Singapuri lauljale. (Liina Vainumetsa)

* 7.-12. novembrini toimub Viimsi erinevates kontserdipaikades taas Happy Jazz Festival.

Kodumaiste artistide kõrval astuvad üles ka mitmed külalisesinejad Ameerikast, Venemaalt ja Soomest ning Lätist.

Programmist räägib korraldaja Aivar Vassiljev. (Ivo Heinloo)

Kell 14:

* Külaline. Multitalent Jose Cura.

Maailmanimega tenor alustas koostööd Rahvusooper Estoniaga, kuid sedakorda mitte laulja, vaid lavastaja ja dirigendi rollis.

“Tänapäeval on vähe dirigente, kel on piisavad teadmised lauljatega töötamiseks, aga kindlasti oli see nii ka minevikus, me lihtsalt mäletame ainult häid,” kinnitab Cura.

Suuresti just lavastaja ja dirigendi tööst sõltub, kas laulja suudab end parimast küljest näidata, teab Cura omast käest.

Saatejuht on Anne Prommik.