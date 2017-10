Delta 20. oktoobril

Nikolajev juhatab ERSO ees Prokofjevit ja Šostakovitšit; Kuhu on kadunud nüüdistantsukriitikud? Kunstiministeerium viskub taas kunstivoogudesse; laste ja noorte muuseumidefestival “Avatud mänguväljad”. Kaks Pärdi-näitust Tartus. Saatejuht on Erle Loonurm.

Kell 13:

* Eesti Riiklik Sümfooniaorkester annab õhtul kontserdi.

Prokofjevi ja Šostakovitši muusikat ühendavat kava juhatab täna orkestri endine peadirigent, kauaaegne Peterburi Filharmoonia sümfooniaorkestri dirigent Nikolai Aleksejev.

Prokofjevi Kolmandas klaverikontserdis soleerib maailma pianistide ladvikusse kuuluv Deniss Kožuhhin.

Klassikaraadio teeb kontserdist ülekande täna algusega kell 19. (Äli-Ann Klooren ja Kersti Inno)

* Sõltumatu Tantsu Lava pakub sel hooajal võimaluse kahel kuni kolmel kriitikul käia tasuta kõigil maja lavastustel ja nendega seotud loengutel.

Kuhu on kadunud nüüdistantsukriitikud?

Kus on julged ja targad, kes pistaksid rinda selle lavakunsti avangardiga?

Stuudios on Madis Kolk ja Iiris Viirpalu.

Kell 14:

* Kunstiministeerium.

Reigo Kuivjõgi kirjeldab end kui radikaalne kunstihuviline, kellel on kõrgendatud omandiinstinkt valitud kunstiteoste suhtes.

Selle haiguse tagajärjel on ta omandusse koondunud rohkem kunstiteoseid kui koduseintele mahub. Mis omakorda ajendas idee kogunenu põhjal näitus koostada.

Kunstiministeerium toob kuulajani intervjuu oma kirest siiralt ja ausalt kõneleva Kuivjõega.

Saate juhatab sisse esseistlik mõttearendus pealkirjanduse teemal, mille ajendas kogu põhjal koosatud näituse pealkiri “Ma Ei Tea Mis”. (Indrek Grigor)

* Homme algab järjekordne laste ja noorte muuseumidefestival “Avatud mänguväljad”, mille sündmuste läbiviimisel osaleb üle 35 muuseumi ja raamatukogu Eesti eri paigus.

Stuudios täpsustab korraldaja Jelena Tšekulajeva.

* Läheme külla Tartu Linnaraamatukogu muusikaosakonnale, kus võtab meid vastu muusikaosakonna juhataja Meery Salu.

Sel nädalal avati seal kaks näitust Arvo Pärdist: “Arvo Pärdi loomingu lummuses” ja Tõnu Tormise fotonäitus “On Pärt”. (Liina Vainumetsa)

Saatejuht on Erle Loonurm.