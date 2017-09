Delta 26. septembril

Kell 13:

* Armastatud laulja Voldemar Kuslap tähistas oma 80. sünnipäeva kontsertidega ning juubeliks ilmus kogumik ‟Minu südames sa elad” laulja elutööst.

Kahest DVDst ja ühest CDst koosnev kogumik sisaldab aariaid, duette ja muusikalisi numbreid tuntud ooperitest, operettidest ja muusikalidest ning kontsertnumbreid koostöös Eesti Raadio orkestriga.

Stuudios on juubilar Voldemar Kuslap.

* Tšellist Allar Kaasik esitles oma uut plaati ‟Ajatu valgus” Eesti heliloojate tšellomuusikast.

Plaadi on välja andnud Rootsi firma BIS. Heliplaadil on Arvo Pärdi tšellokontsert ‟Pro et contra”, mis on jäädvustatud koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga Peeter Lilje dirigeerimisel ning viis teost, mis on spetsiaalselt Allar Kaasikule kirjutatud ja mille salvestused on pärit viimastest aastatest.

Kommenteerib Allar Kaasik.

Kell 14:

* Pühapäeval, 1. oktoobril tähistatakse Hüpassaares Mart Saare 135. sünniaastapäeva ja rahvusvahelist muusikapäeva.

Kooride kontserdil astuvad üles Tartu Ülikooli Kammerkoor, kammerkoor “Head ööd, vend” ja naiskoor Camina.

Kontserdil Mart Saare klaverimuusikast esineb Martti Raide koos õpilastega.

Lisaks esitlevad Mati Turi ja Martti Raide Mart Saare soololaulude plaati ‟Ussisõnad”.

Sündmustest Hüpassaares annab ülevaate Riina Roose.

* Rahvusvahelisele muusikapäevale on pühendatud ka reedel toimuv Pärnu Linnaorkestri hooaja avakontsert, kus orkestrit juhatab dirigent Sasha Mäkilä (Soome) ja solist on Pelageya Kurennaya (sopran, Venemaa).

Kontserdist ja algavast hooajast räägivad orkestri direktor Krista Kingo ja produtsent Helen Erastus.

Saatejuht on Kersti Inno.