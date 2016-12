Delta 27. detsembril

Mida nägi, kuulis ja mängis ERSO Hiinas, kus neil oli Kristjan Järviga viis kontserti; agentuuri Corelli Music jõulumuusika festival “Kirikupühad Maarjamaal”; saatekülaline on dirigent Erki Pehk, kes räägib oma tegusast aastast. Saatejuht on Kersti Inno.

Kell 12:

* ERSO naasis kontserdireisilt Hiina, kus dirigent Kristjan Järvi juhatusel anti viis kontserti suurlinnade kontserdipaikades.

Oma 90. sünnipäeval esineti Hiina ühes kuulsaimas kontserdipaigas – Pekingi Keelatud Linna kontserdimajas.

Orkestri juubelikontserti oli kuulama tulnud üle tuhande inimese, kelle nõudmisel tuli ettekandele kolm lisapala.

Muljeid ja arvamusi Hiinast kogus Karin Kopra.

* Jõulumuusika festivali “Kirikupühad Maarjamaal” aastalõpukontsertidest räägib agentuuri Corelli Music kunstiline juht Mail Sildos.

Kell 13:

* Külaline on dirigent Erki Pehk, kel on seljataga tegus aasta.

Enamik tema juhatatud kontsertidest on toimunud väljaspool Eestit: Valgevenes, Ukrainas jm. Promfesti kunstilise juhina on käsil ettevalmistused Klaudia Taevi nimeliseks Rahvusvaheliseks Ooperilauljate konkursiks ning eelkuulamised Euroopa linnades.

Vestluses heidame pilgu nii lõppevale kui saabuvale aastale.

Saatejuht on Kersti Inno.

Kell 14:

Kooskõla.

Wolfgang Amadeus Mozart - Missa c-moll.

RAMi poistekoor ja ERSO tavatsesid ühiselt vana-aasta pidulikel kontsertidel esitada vokaalsümfoonilisi suurteoseid. 1981. aastal oli selleks just Mozarti c-moll missa.

Teose esitavad Eesti NSV Riiklik Sümfooniaorkester, ENSV Riikliku Akadeemilise Meeskoori poistekoor, solistid: Eve Tasa, Urve Tauts, Teo Maiste, Ivo Kuusk ja dirigent Peeter Lilje.

Kontserdisalvestus Leningradi Riikliku Filharmoonia Suurest saalist 25. mail 1982.