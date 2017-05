Delta 5. mail

ERSO pühenduskontsert ‟Roman Matsov 100”; Peeter Helme Raamatukommentaar; Pärnu PromFest mängib alustuseks maha Verdi ‟Traviata” Tartus; Stuudiokülalised on jazzilaureaadid Peedu Kass ja Mart Soo; üliõpulaste Kultuuridessant Viljandis. Saatejuht on Ivo Heinloo.

Kell 12

* Tänaõhtune ERSO kontsert ‟Roman Matsov 100” on pühendatud orkestri pikaaegsele peadirigendile ning kavas on talle olulised teosed.

Dirigendipuldis on ERSO eelmine peadirigent Nikolai Aleksejev ning Mozarti klarnetikontserdis A-duur soleerib Toomas Vavilov, kes on ühtlasi ka Matsovi õpilane.

Toomas Vavilov meenutab Roman Matsovit nii õppejõu, dirigendi, multiinstrumentalisti kui ka inimesena ning räägib, kuidas on Matsoviga seotud tema elu parim päev.

Õhtusest ERSO kontserdist teeb Klassikaraadio kell 19 otseülekande. (Miina Pärn)

* Uus raamat.

Mihkel Mutt – ‟Eesti ümberlõikaja” (Peeter Helme)

* Pärnu rahvusvaheline ooperimuusika festival PromFest algab täna Verdi ‟Traviata” esietendusega Vanemuise väikeses majas ning jätkub sündmustega Pärnus.

Pühapäeval PromFesti Tähtede Galal esinevad Klaudia Taevi nimelise rahvusvahelise noorte ooperilauljate konkursi varasemad laureaadid.

Konkurss, mis on PromFesti peamine osa, kestab 8. maist 12. maini ning päädib Pärnu Kontserdimajas toimuva finaalkontserdiga.

Oma esimesest kogemusest ooperilavastajana räägib Anu Lamp, festivalist annab ülevaate kunstiline juht Erki Pehk.

Klassikaraadio teeb ülekande Tähtede Galast ning finaalkontserdi salvestis on eetris 15. mail. (Kersti Inno)

Kell 13

* Stuudios on Peedu Kass, kelle bänd Peedu Kass Momentum valiti Jazzkaare festivalil aasta džässansambliks.

* Intervjuu kitarristi, pedagoogi, džässmuusiku Mart Sooga, kes sai sel aastal Jazzkaare suure džässiauhinna.

* Sel nädalal toimuvast Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia üliõpilaste korraldatavast festivalist Kultuuridessant räägib Kristin Saar.

Saatejuht on Ivo Heinloo.