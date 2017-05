Delta 9. mail

Rahvusringhäälingu segakoori sünnipäev; Teatriluup käis Draamateatris premeeritut uudistamas; Ansambel U: sari “URR” jätkub Eesti Raadio 1. stuudios; Age Juurikas teeb soolokontserdi; konverents “Sounding the Sacred” uuris Arvo Pärti. Saatejuht on Kadri Toomeste.

Kell 12:

* Eesti Rahvusringhäälingu segakoor tähistab täna kontserdiga üheksandat aastapäeva.

Koorikonkurssidel end edukalt positsioneerinud vabariigi suurima segakoori ees on peadirigent Hirvo Surva.

Räägime Hirvoga koori arengust ja repertuaarivalikust ning õhtusest pidukontserdist.

* Teatriluup.

Teatriluup on sedapuhku Draamateatris, et õnnitleda Mait Malmstenit Karl Adra nimelise preemia pälvimise eest.

Väljapaistva lavakõneõpetaja nime kandev auhind antakse draamanäitlejale, kes paistab oma töös silma korrektse eesti keele ja sõnumi selgusega. (Keiu Virro)

Kell 13:

* Ansambel U: naaseb sarjaga "URR" Eesti Raadio 1. stuudiosse ning teeb oma särava ja tegusa hooaja lõppkontserdil kummarduse Itaalia 20. sajandi teise poole ühele olulisemale heliloojale Franco Donatonile. Kava tutvustab Tarmo Johannes. Ülekanne Klassikaraadios algab täna kell 19. (Johanna Mängel)

* Täna annab soolokontserdi Age Juurikas, Klassikaraadio salvestab.

Pianisti kommentaar esitatavale repertuaarile. (Tiina Kuningas)

* 1.-4. maini toimus New Yorgis rahvusvaheline konverents "Arvo Pärt. Sounding the Sacred", mille korraldas New Yorgi Püha Vladimiri seminari juures tegutsev Arvo Pärt Project.

Konverentsil osales 20 teadlast, kes lähtusid oma ettekannetes erinevatest valdkondadest ja aspektidest: ajaloolis-kultuuriline taust, arhitektuur, teoloogia ning suhteliselt uus teadusharu – sound studies.

Kohal käis Karin Kopra.

Kell 14:

Kooskõla

Duke Ellington – Süit balletist “Jõgi” (“The River”, 1970)

Orkestreerinud Ron Collier.

Oma autobiograafias kirjeldab Ellington jõe kujuteldavat teekonda, mis algab lustakates kärestikes, kulgeb läbi järve ning lõpeb keerises.

“See on kogemus, mille ohtude hindamiseks peate end ise sellesse üleni sisse kastma”, ütleb ta.

Esitab Detroidi Sümfooniaorkester dirigent Neeme Järvi juhatusel (salvestus aastast 1993).