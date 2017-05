Delta 15. mail

Sari “Klassikaraadio tuleb külla” tõmbab seekord joone alla; heliloojate rostrum Palermos; NO99 black-box’is esineb tekste ja helisid segustav impro-trio ASK; Teatris NO99 esietendus Lauri Lagle lavastus “Päev pärast vaikust”. Saatejuht on Ivo Heinloo.

Kell 12:

* Koolikontsertide sarja “Klassikaraadio tuleb külla” tänavuse hooaja viimane kontsert toimub täna õhtul kell 18 Tartus Elleri muusikakooli Tubina saalis. (Liina Vainumetsa).

* Sel nädalal toimub Palermos 64. rahvusvaheline heliloojate rostrum.

Maailma ühe tähtsaima nüüdisheliloomingu foorumi eesmärk on uue muusika tutvustamine ja propageerimine raadioeetri vahendusel.

Eestit esindavad kaks teost: Elis Vesiku ansambliteos “To become a tree”, mille ettekanne toimus sügisesel festivalil AFEKT ansambli Fractales esituses ning Marianna Liiki orkestriteos “Motion in Oscillating Fields”, mis kõlas esiettekandes tänavu veebruarikuus ERSO ja dirigent Olari Eltsi esituses. (Johanna Mängel)

Kell 13:

* Täna õhtul esineb teatri NO99 black-box’is taas üle hulga aja trio ASK:

Omalaadse sotsiaalse eksperimendi käigus küsivad trio liikmed kontsertidel publikult lauseid, mis kohaletulnud inimestel meeles ja südames ning viivad saadud informatsiooni sealsamas ja kohemaid sõnalis-muusikalisse vabavormi.

Stuudios on Andres Noormets ja Mart Soo.

* Teatris NO99 esietendus Lauri Lagle lavastus “Päev pärast vaikust”, mis räägib loo neljast kirglikust teadlasest, kes üritavad päevast päeva sõeluda helimassiivist välja helikristalle.

Oma mõtteid jagavad näitleja Marika Vaarik ja lavastaja Lauri Lagle. (Lisete Velt).

