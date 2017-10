Delta 3. oktoobril

Botaanikaaia palmisaalis sünnib improvisatsioon; Viljandi Kultuuriakadeemia teatritudengite diplomilavastus; mikrotonaalse muusika festival Sound Plasma; Mirjam Parve räägib Virginia Woolfist; Vootele Ruusmaa andis välja autoriplaadi. Saatejuht on Miina Pärn.

Kell 13:

* Botaanikaaia palmisaalis leiab täna õhtul aset ebatavaline kontsert, millel akustiliste ja elektrooniliste instrumentide koosmõjul sünnib ainukordne improvisatsioon.

Üks esineja on ruum ise, mille parameetritega muusikud on võtnud nõuks manipuleerida.

Stuudios on projektis osalevad Katariin Raska, Theodore Parker ja Ekke Västrik. (Ivo Heinloo)

* Viljandi Kultuuriakadeemia 12. lennu teatritudengid on välja tulnud oma esimese diplomilavastusega.

Saša Pepeljajevi “Primavera Paunveres” tõukub kolmest klassikalisest materjalist – Oskar Lutsu “Kevadest”, Igor Stravinski muusikast balletile “Kevadpühitsus” ning Sandro Botticelli maalist “Primavera. Kevade allegooria”.

Kõnelevad dramaturg Karl Koppelmaa (teater Kelm) ning teatrikunsti tudengid Mari Anton ja Elar Vahter.

* Algas mikrotonaalse muusika minifestival Sound Plasma, mille raames toimuvad õpitoad, loengud ja kontserdid. Külaliste hulgas on heliloojad Klaus Lang ja Dror Feiler ning glissando-flöödi asjatundja Erik Drescher. Festivalist räägib Arash Yazdani. (Johanna Mängel)



Kell 14:

* Loomingu Raamatukogu avaldas augusti lõpul Virginia Woolfi jutukogu “Kirjutamata romaan ja teisi jutte”.

Selle on eesti keelde tõlkinud Mirjam Parve, kellega kõneleme Woolfi maailmast, armastusest sõna vastu ning sellest, miks ei ole vaja Virginia Woolfi karta.

* Stuudiokülaline on Vootele Ruusmaa, kes andis välja oma esimese autoriplaadi.

Poeetiline album kannab pealkirja “Audioluule reisipäevik” ning on inspiratsiooni saanud reisidelt.

Kõneleme varem peamiselt teatrimuusikat kirjutanud heliloojaga sõna- ja helikunsti ühendamisest ning paikadest, mis tema luuletuste kaudu albumile on jõudnud.

Saatejuht on Miina Pärn.