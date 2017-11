Delta 1. novembril

Kell 13:

* Festival AFEKT kulmineerub täna õhtul kontserdiga Rotermanni soolalaos, kus tippinterpreetidest koosnev Trio Accanto mängib muu hulgas Eesti helilooja Helena Tulve uudisloomingut.

Otseülekanne Klassikaraadios algab kell 19.

Oma uue teose sünnist, aga ka loomeprotsessist üldiselt ning nüüdismuusika hetkeseisust nii meil kui mujal räägib helilooja. (Johanna Kivimägi)

* Täna on pühakutepäev.

Niguliste muuseum tähistab seda Herman Rode särava kappaltari piduliku avamisega.

Pühakute auks ja hiilguseks kirjutatud muusikat esitab vanamuusikaansambel Rondellus.

Stuudios on Niguliste muuseumi kuraator-koguhoidja Kerttu Palginõmm ja vanamuusikaekspert Robert Staak.

Kell 14:

* Laupäeval esietendub Vaba Lava kuraatorprogrammis lavastus “Teisitimõtleja”.

See on lugu endisest punkarist, kes omal ajal teadis, millisele diktaatorile vastandudes ta oma laule kirjutas ja mis tõe pärast ta vangis istus.

Tõejärgses mitmeplaanilisuses on ta kaotanud aga igasuguse fookuse.

Peaosas on näitleja ja endine punkar Ivo Uukkivi, kellele on näidend spetsiaalselt kirjutatud.

Stuudios on näitleja Mari Abel ning autor ja lavastaja Andri Luup.

* Homme toimub lastekultuuri foorum “Kultuuripaun”, kus arutletakse, millises kultuuriruumis Eesti lapsed üles kasvavad ja kes lapsi kultuuri juurde suunavad.

Foorumit tutvustab laste ja noorte kultuuriaasta 2017 projektijuht Marju Kask.

* EV 100 teatrisarja “Sajandi lugu” raames teevad koostööd Von Krahli Teater ja Tartu Uus Teater ning ühistööna jõuab publiku ette lavastus “BB ilmub öösel”.

Etenduse lavastajad on Ivar Põllu ja Mart Koldits ja mängitakse seda Tapa raudteejaamas.

Lähemalt räägivad lavastaja Ivar Põllu ja näitleja Robert Annus. (Hedvig Lätt)

Saatejuht on Lisete Velt.