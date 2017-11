Delta 15. novembril

Riho Pätsi Koolimuusika Fondi preemiaga pärjatud helilooja Märt Hunt; Olari Elts toob ERSO ette tippviiuldaja Baiba Skride; Eesti Pillifondi kogu täienes 400-aastase viiuliga; ka tänavu on Pimedate Ööde Filmifestival Tartus. Saatejuht on Kaisa Jõhvik.

Kell 13:

* Riho Pätsi Koolimuusika Fond tunnustas 2017. aasta laureaate, stuudios on üks premeerituist - helilooja Märt Hunt.

Riho Pätsi Koolimuusika Fondi asutati aastal 2002 ning üks fondi tegevusi on muusikahariduslike projektide elluviimine: mullu esitleti trükist “Riho Päts. 21 viiuliduot”, mille said kõik Eesti muusikakoolid.

Professor Riho Päts (1899–1977) oli koolimuusika rajaja, helilooja, uurija, publitsist ja dirigent.

* ERSO ees on sel nädalal maailma tippviiuldaja Baiba Skride, koos esinetakse täna Tartus ja reedel Tallinnas.

Skride tuli Eestisse ERSO peakülalisdirigent Olari Eltsi kutsel, kontsertidel kõlavad meie klassiku Heino Elleri Viiulikontsert ja Igor Stravinski muinasjutuline balletimuusika “Petruška”.

Reedesest kontserdist teeb Klassikaraadio ülekande.

Kell 14:

* Eesti Pillifondi kogu täienes enam kui 400 aasta vanuse viiuliga – kollektsiooni lisandunus viiul, mis on üks kallimaid fondi kuuluv muusikainstrumente.

Viiuli on valmistanud Itaalia pillimeister Giovanni Paolo Maggini (1580 – 1632) ning see teenis Eesti artisti Vladimir “Boba” Sapožninit (1906 – 1996) kogu karjääri jooksul.

Stuudios on Hans Christian Aavik, kes eilsel pilli esitluskontserdil viiulil musitseeris.

* Ka tänavu on Pimedate Ööde Filmifestival Tartus.

Tartu PÖFFi tutvustab stuudios projektijuht Agnes Nurme. (Liina Vainumetsa)

