Delta 24. oktoobril

Stuudiokülaline on jazzpianist Holger Marjamaa, keda on saatnud hoogne areng; Tallinna Kammerteatris lavastab Ingo Normet Vaino Vahingu mononäidendi kirjanik valulisest Jaan Oksa elust; Maria Metsalu soololavastus “Mademoiselle X”. Saatejuht on Marie Pullerits.

Kell 13:

* Stuudios on jazzpianist Holger Marjamaa, kes on viimastel aastatel hoogsa lennuga vormunud tippmuusikuks.

Räägime muusika rollist Holgeri elus, viimase aja tähtsündmustest, õpingutest New Yorgi Manhattan School of Music’is ning edasistest plaanidest.

Kell 14:

* Vaino Vahing taaselustub.

1974. aastal kirjutas Vaino Vahing kirjanik Jaan Oksa valulisest elust mononäidendi “Mees, kes ei mahu kivile”.

Sel hooajal ärkab näidend Tallinna Kammerteatri laval taas ellu lavastaja Ingo Normeti pilgu läbi, keda on samuti kirjaniku elu ja Vahingu näidend inspireerinud.

Stuudios on lavastaja Ingo Normet ning näitleja Kristjan Sarv.

* Eeloleval laupäeval, 28. oktoobril esietendub Kanuti Gildi SAALis noore koreograafi Maria Metsalu soololavastus “Mademoiselle X”.

Kes on see kõnealune müstiline preili X ning milline maailm laval luuakse, kõneleb koreograaf ise.

Saatejuht on Marie Pullerits.