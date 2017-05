Delta 19. mail

Ellerhein saab 65 ja suur pidukontsert on tulekul; Peeter Helme Raamatukommentaar; puhkpilliorkestrite dirigent Valdo Rüütelmaa; Klassikaraadio ülekanne Viinist Placido Domingo lavajuubelilt, mida vahendab Anne Prommik; Saatejuht on Tarmo Tiisler.

Kell 12:

* Ellerhein 65!

Pidukontserti peab homme Ellerhein, koori loomise au kuulub professor Heino Kaljustele (1925–1989).

1970. aastast töötas koori juures dirigendina Tiia-Ester Loitme (1989–2012 kooristuudio peadirigent).

Ellerheinast on saanud kooristuudio, kuhu kuuluvad mudilaskoor, lastekoor ja tütarlastekoor. Kontserditegevuse kõrval kuulub põhiülesannete hulka lauljate vokaalsete võimete ning muusikalise kirjaoskuse arendamine.

Koor kasutab laulude õppimisel relatiivset noodistlugemise süsteemi.

Stuudios on koori dirigent Ingrid Kõrvits, kes on Ellerheinaga dirigent aastast 2012.

* Uus raamat. (Peeter Helme)

Kell 13:

* Stuudios on puhkpilliorkestrite dirigent Valdo Rüütelmaa, kelle juubeli tähisel toimub eeloleval pühapäeval suur orkestrite kontsert.

Klassikaraadio teeb kontserdist ülekande pühapäeval kell 16.

* Täna kell 20 teeb Klassikaraadio ülekande erakordselt kontserdilt – Viini Riigiooperis tähistataks suurejooneliselt juba oma elu ajal legendiks saanud laulja ja dirigendi, karismaatilise vanameistri Placido Domingo lavajuubelit. (Anne Prommik)

Saatejuht on Tarmo Tiisler.

Kell 14:

Kooskõla.

Eduard Tubina “Kratt” on esimene eesti ballett ja ühtlasi helilooja esimene töö muusikateatrile.

Eesti Raadio arhiiviriiulilt kõlab 1962. aasta salvestis, millel balletti 1. vaatuse muusikat mängib Eesti Raadio Sümfooniaorkester dirigent Erich Kõlari juhatusel.

Kommenteerib Johanna Mängel.