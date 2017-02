Delta 17. veebruaril

Kontserdisaalis soleerib Jean-Efflam Bavouzet; Egiptuse surmakultuur Tartu Ülikooli kunstimuuseumis; Peeter Helme raamatukommentaar; Cantores Vagantese nooblid kontserdid; Pärnu Linnaorkestri kontsert ‟Talvine kohtumine”. Saatejuht on Robert Staak.

Kell 12:

* Prantsuse tipp-pianist Jean-Efflam Bavouzet soleerib täna õhtul ERSO ees.

Bavouzet on praegu pühendunud Mozarti meisterlikele klaverikontsertidele, kuid esitab ka Maurice Raveli sädeleva, džässist inspireeritud Klaverikontserdi G-duur.

Uudishimulik ja töökas pianist on juba salvestanud kõik Raveli ja Debussy klaveriteosed, järgmisena kavatseb ta plaadistada Haydni sonaadid ja Edvard Griegi ainukese klaverikontserdi.

‟Kipun kõiges liialdama, seega on Mozarti stiilipuhas esitamine mulle tõesti raske!” tunnistab pianist.

Dirigendipuldis Arvo Volmer.

Klassikaraadio teeb kontserdist ülekande algusega kell 18.30 (Anne Prommik)

* Uus raamat.

Siim Pauklin – ‟Viis ürgelementi ja koer”

Cambridge'i ülikoolis molekulaarbioloogiaga tegeleva Pauklini teine kogu haikusid ja haikutusi räägib korraga argisest ja ülevast, igavesest ja ajalikust. (Peeter Helme)

* Tartu ülikooli kunstimuuseumis on avatud muumiakamber tutvustamaks Egiptuse surmakultuuri.

Täpsustab muuseumi juhataja Jaanika Anderson. (Hedvig Lätt)

Kell 13:

* Varajase muusika stuudio Cantores Vagantes annab kaks kontserti “Nooblite tubade muusika” 18. sajandi kammermuusikaga klavikordile, bassplokkflöötidele ja flöödile.

Muuseumides ja erakogudes on säilinud 18. sajandist sadakond bassplokkflööti.

Repertuaari samast ajast bassplokkflöödile võib üles lugeda ühe käe sõrmedel.

Mida küll nende pillidega mängiti?

Ka klavikord ei ole tavapärane kontserdisaali pill, kuid säilinud instrumentide arvukus annab tunnistust tema kunagisest populaarsusest.

Kommenteerib stuudio kunstiline juht Taavi-Mats Utt.

* Homme tähistavad piduliku kontserdiga 110. juubelisünnipäeva Rahvusooper Estonia koor ja orkester.

1906. aastal asutatud Estonia teatri juurde loodi vaid aasta hiljem orkester, mille esimeseks muusikajuhiks oli Otto Hermann. Just Hermanni eestvedamisel korraldati esimesed sümfooniakontserdid.

Lähemalt räägib muusikauurija Jaak Jõekallas.

Klassikaraadios algab ülekanne kontserdilt homme kell 19. (Lisete Velt)

* Pärnu Linnaorkester annab täna õhtul kontserdi ‟Talvine kohtumine”.

Orkestri ees on Soomes tegutsevad eesti muusikud: pianist Irina Zahharenkova ja dirigent Mikk Murdvee.

Dirigendi kommentaar. (Kersti Inno)

Kell 14:

Kooskõla

Antonio Caldara (1670-1736) oratoorium “Maarja Magdaleena Kristuse jalge ees”

Solistid on Maria Christina Kiehr, Rosa Dominguez, Bernarda Fink, Andreas Scholl ja Gerd Türk.

Baseli Schola Cantorumi orkestrit juhatab Rene Jacobs (Harmonia Mundi 1996).