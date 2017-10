Delta 16. oktoobril

EMTA Lavakunstikooli tudengite lavastus “Maamõõtjad”; Eesti Rahva Muuseumi osalussaalis on omapärane näitus “Unemosaiik”; EBU koorikonkursi Let The Peoples Sing kõrghetked eesti kooridelt; Jaan Rääts tähistas juubelisünnipäeva. Saatejuht on Liisa Hõbe.