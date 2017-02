Delta 9. veebruaril

Kell 12:

* Segakoori HUIK! talvekontsertidel ‟Unustund aedades” kõlavad Eesti heliloojate Maria Kõrvitsa, Eugen Linde, Riho Esko Maimetsa, Piret Pajusaare, Evelin Seppari, Martin Sildose ja Karl Tippi uudisteosed.

Eeloleval nädalalõpul toimuvatest kontsertidest räägib segakoori peadirigent Kaspar Mänd.

* Filmikomm. (Tõnu Karjatse)

* Täna õhtul avatakse Vene Draamateatri galeriis noore kunstniku Ants Vahteri näitus, mis oli äsja eksponeeritud Peterburi Jaani kirikus.

Kunstniku kommentaar. (Natalja Sikkemäe-Org)

Kell 13:

* Üle pika aja on võimalik kuulata Siiri Sisaski esinemist.

Pühapäevane kontsert on pühendatud Eesti Vabariigi saabuvale aastapäevale ning ettekandele tulevad isamaalised laulud, teiste seas armastatud ‟Teel koju” ja ‟Mis maa see on” jt.

Siiri Sisask on stuudios.

* Saue Muusikakool tähistab 20ndat sünnipäeva muusikanädalaga, mille lõpetab homne galakontsert.

Stuudios on Saue Muusikakooli direktor Kristiina Liivik.

* Tartu Kunstimajas avatakse kolm uut näitust. Suures saalis näeb Enn Tegova isiknäitust ‟Kohalik kunstnik”. Lähemalt räägib Enn Tegova. (Hedvig Lätt)

Saatejuht on Tarmo Tiisler.

Kell 14:

Kooskõla

Antonio Bertali oratoorium ‟La Maddalena” (1663)

Esitab ansambel Scherzi Musicali Nicolas Achteni juhatusel.

Kommenteerib Ivo Heinloo.