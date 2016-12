Delta 29. detsembril

Põhjamaade Sümfooniaorkester ja dirigent Anu Tali on taas Tallinnas kontserdilaval; Tõnu Karjatse Filmikomm; Ansambel U: vana-aasta uue muusika kontsert EMTA kammersaalis; saatekülaline on kultuuriajakirjanik Joonas Hellerma. Saatejuht on Jaan Leppik