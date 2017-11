Delta 13. novembril

Organist Kristel Aer räägib peatsest soolokontserdist; külaline on akordioniõpetaja Kristel Laas, kes sai Riho Pätsi koolimuusikafondi preemia; Uue Tänava Orkester astub kontserdilavale; Vanalinna Muusikamajas algab sari “Reval Folk”. Saatejuht on Liisa Hõbe.

Kell 13:

* Organist Kristel Aer annab homme soolokontserdi.

Räägime temaga esitusele tulevast kavast, kus kesksel kohal on Jüri Reinvere uudisteos.

Samuti on kõne all erinevate ajastute muusika orelile.

* Eelmisel reedel premeeris Riho Pätsi koolimuusikafond silmapaistvaid muusikahariduse edendajad.

Ühe tunnustuse pälvis akordioniõpetaja Kristel Laas.

Räägime laureaadiga muusikaõpetusest ja akordioni renessansist.

Kell 14:

* Täna annab Uue Tänava Orkester kontserdi, kus teevad kaasa pianist Peep Lassmann ja neidudekoor Kammerhääled.

Stuudios kommenteerivad Peep Lassmann ja orkestri dirigent Kaspar Mänd.

* Vanalinna Muusikamajas alustab eeloleval reedel uus kontserdisari “Reval Folk” – kord kuus tuuakse Tallinna publiku ette pärimusmuusikud üle Eesti. (Ivo Heinloo)

