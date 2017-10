Delta 31. oktoobril

Ensemble Schallfeld Austriast toob esiettekandele Eesti helilooja Marianna Liiki teose; mida oli kõrva taha panna Helsingi raamatumessilt; kuidas käib siinse tänavakunsti graffity käsi; esietendub tantsulavastus “VajadusTest”. Saatejuht on Ivo Heinloo.

Kell 13:

* Rahvusvahelisel nüüdismuusika festivalil AFEKT esineb täna kuulsa ansambli Klangforum Wien järelkasvuna loodud Ensemble Schallfeld Austriast.

Esmaettekandele tuleb Eesti helilooja Marianna Liiki teos.

Kontsert on Klassikaraadio eetris täna kell 20.30. (Johanna Mängel)

* Graffiti ehk tänavakunst näikse viimasel ajal olevat taas populaarsuse laineharjal.

Seoses EV100 projektidega on Eesti graffiti-meistrite looming jõudnud ka paljude Euroopa suurlinnade tänavatele ja seintele.

Kuidas Eesti tänavakunstil läheb, kuidas see tavakunstist erineb ning kas Eestis osatakse seda väärtustada, sellest kõigest räägime graffiti-spetsialisti, kunstiteadlase Marika Aguga.

* 17. oktoobril oleks täitunud 70. eluaasta näitleja Ao Peebul, kes töötas Vanemuises ligi pool sajandit.

Vanemuise teatris esitleti sel puhul Ao Peebu mälestustel põhinevat raamatut “Viirastused Aovalgel”.

Raamatu autor on Risto Laur. Lähemalt räägib raamatu toimetaja Tiiu Laur. (Hedvig Lätt)

Kell 14:

* Äsja lõppes Helsingi raamatumess, kus osales ka Eesti.

Sellised sündmused on tähtsad kohtumispaigad nii raamatusõpradele kui alaga seotud spetsialistidele.

Raamatumessil on traditsiooniliselt partnerid ehk teema-maad ja Helsingis oli tänavu selleks Soome, mis tähistab riigina suurejooneliselt sajandat sünnipäeva.

Miks tasub kirjanikel ja kirjastajatel messidel käia, mida seal tehakse ja kuidas messid aitavad Eesti kirjandust laiale maailmale tutvustada?

Stuudios on tõlkija ja messi Eesti programmi pikaaegne koordinaator Piret Saluri ja Eesti Kirjanduse Teabekeskuse juht Ilvi Liive.

* Täna õhtul esietendub tantsulavastus “VajadusTest”, mis räägib inimeste erisugustest sotsiaalsetest ja hingelistest vajadustest.

Stuudios on lavastuse idee autor Tatjana Romanova ja tantsija Mari-Liis Velberg.

Saatejuht on Ivo Heinloo.