Delta 14. novembril

Euroraadio džässiorkestris esindab tänavu Eestit trompetist Allan Järve; stuudiokülaline on muusikahariduse edendaja Maia Muldma; Hedvig Hanson avab oma uue plaadi “Talvine soojus” tagamaid; Vene tšellist Natalja Gutman 75. Saatejuht on Ivo Heinloo.

Kell 13:

* Eelmisel nädalal tuli traditsiooniliselt kokku Euroraadio džässiorkester, mis annab kontserte Pariisis ja teistes Prantsusmaa linnades.

Orkestrisse valivad muusikuid erinevate Euroopa Ringhäälingute Liidu džässiprodutsendid ja Eestit esindab seekord trompetist Allan Järve.

Meeleolusid Pariisist – kommenteerivad orkestri tänavune juhendaja Airelle Besson ja EBU džässigrupi juht Hugo Šekoranja.

Kuulame ka Allan Järve värskeid kontserdijärgseid muljeid.

Järgmisel aastal toimuvad orkestri kontserdid Riias, kus väga erilisel moel tähistatakse kolme Balti riigi juubelit.

Sellest räägib lähemalt Läti džässielu juhtfiguur, kontserdikorraldaja Maris Briezkalns.

* Stuudios on muusikahariduse edendaja, Tallinna Ülikooli õppejõud, paljude muusikaõpikute autor Maia Muldma, keda tunnustas preemiaga hiljuti Riho Pätsi Koolimuusika Fond.

Räägime muusikaharidusest mitmekultuurilises ja -keelses koolis, muusikaõppest kui väärtuskasvatusest ja muusikadidaktika õppevaldkonnast Tallinna Ülikoolis.

Kell 14:

* Stuudiokülaline on lauljanna Hedvig Hanson, kes on värskelt ilmutanud uue, sisemisest helgusest kantud albumi “Talvine soojus”.

* Täna on 75. sünnipäev Vene tšellistil Natalja Gutmanil.

See oli aastal 1972, kui praeguseks üheks maailmas enim nõutud solistiks ja ansamblipartneriks saanud ja tšellokuningannaks tituleeritud Gutman astus esimest korda koos ERSO-ga Estonia kontserdisaali lavale.

Sellest ajast peale on tema side Eesti muusikaeluga olnud väga tugev.

