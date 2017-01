Delta 31. jaanuaril

Philip Glass 80 ja Schubert 220; Teatriluup uurib lavastust ‟Savann”; Eesti Kinoliit saab tänavu 55seks; lahkus eesti filmikriitika esikõneleja Jaan Ruus; stuudiokülaline on äsja Aasta Naisartisti tiitli pälvinud Kadri Voorand. Saatejuht on Kaisa Jõhvik.

Kell 12:

* Täna tähistab 80ndat juubelisünnipäeva Ameerika helilooja Philip Glass, keda võib julgelt nimetada sillaehitajaks akadeemilise ja kergemuusika vahel.

Glass, kes ühendab oma loominguga erinevaid põlvkondi, on trenditeadliku kuulajaskonna plaadiriiulil ilmtingimata esindatud.

Glass avastas muusika tänu raadioparandajast isale, kes tõi koju kuulamiseks plaate, millelt tulevane helilooja kuulas nii Beethoveni, Šostakovitši kui ka Schuberti muusikat.

Kokkusattumuslik on, et just viimase sünnist möödub täna 220 aastat.

Romantikute romantik Franz Schubert seisab nende heliloojate edetabelis, kes on muusikasse kodeerinud inimhinge armukired ja südametunded.

Väga lühikese elu elanud austerlane on ka paarsada aastat pärast oma sündi jäänud laulukunstile pühendatu osas ületamatuks.

* Teatriluup.

Lavastaja Karl Koppelmaa räägib lavastusest “Savann”, kus suitsiidikatse sooritanud noormees püüab toime tulla eluga pärast seda. (Keiu Virro)

* Eesti Kinoliidul täitub tänavu 55. tegevusaasta.

Veebruari keskpaigast jätkuvad Kinomajas taas filmiteisipäevad, mille esimesed seansid on pühendatud animalegendi Priit Pärna filmidele.

Stuudios on Kinoliidu tegevjuht Kadri Vaas.

Kell 13:

* Möödunud nädalalõpul jagati Eesti Muusikaauhindu.

Stuudios on albumiga “Armupurjus” Aasta Jazzalbumi ja Aasta Naisartisti auhinna pälvinud Kadri Voorand.

* In memoriam Jaan Ruus (1938-2017).

Lahkus mitukümmend aastat eesti filmikriitika esikõneleja olnud Jaan Ruus, kes ligemale pool sajandit populariseeris oma kirjutistega filmikunsti.

Kuulame Markus Järvi intervjuud Jaan Ruusiga aastast 2013.

Saatejuht on Kaisa Jõhvik.

Kell 14:

Kooskõla

Philip Glass – Tšellokontsert nr. 1

21. sajandi üks esimesi instrumentaalkontserte valmis 2001. aastal tšellist Julian Lloyd Webberi 50. sünnipäevaks, ent erinevatel põhjustel kuulis helilooja seda kontserti elavas ettekandes ise alles 6 aastat hiljem toimunud Ameerika esiettekandel.

Esitavad Julian Lloyd Webber ja Liverpooli Kuninglik Filharmooniaorkester, juhatab Gerard Schwarz.