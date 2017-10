Delta 25. oktoobril

Kell 13:

* Eile õhtul oli Estonia kontserdisaalis pianist Maksim Štšura sooloõhtu.

Londoni ja Hamburgi kõrgkoolides hariduse saanud Štšura annab nii soolo- kui kammerkontserte üle kogu maailma.

Äsja kontsertreisilt Mehhikost saabunud Maksim Štšura on Klassikaraadio stuudios.

* Sügisjazzil esitleb sel laupäeval oma teist heliplaati bassimängija Janno Trumpi ansambel Trump Conception.

Plaat kannab nime ‟Wait for it” ja on eriline selles mõttes, et see on valminud stuudio-laivina.

Stuudios on Janno Trump. (Ivo Heinloo)

Kell 14:

* Avatud Eesti Raamatu sarjas ilmub praegu suure hooga väärt tõlketekste maailma mõtteloost ja teadusest.

Tutvustame sellest valimikust eelmise aasta lõpul ilmunud Ludwig Feuerbachi tekstivalimikku ‟Tuleviku filosoofia alused”.

Miks tõlkida Feuerbachi ja millised tema mõtetest võiksid olla huvitavad tänasele lugejale?

Stuudios on tekstid tõlkinud ja kommentaaridega varustanud Riin Kõiv. (Joonas Hellerma)

Saatejuht on Lisete Velt.