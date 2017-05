Delta 30. mail

Kell 12:

* Homme algavast festivalist Orient räägib korraldaja Peeter Vähi. (Ivo Heinloo)

* Teatriluup. Keiu Virro

* Juuni alguses tuleb esiettekandele tänavu 50. juubeliaastat tähistava helilooja Erki Meistri teos “Päikestepillajad”.

Muusika on kirjutatud kahele koorile ja instrumentidele ning Artur Alliksaare tekstidele.

Stuudios on Erki Meister.

Kell 13:

* 1.-4. juunini toimub Tallinnas ja Sauel XV Rahvusvaheline Noorte Rütmimuusika festival “Visioon”.

Festival on suunatud kõigile noortele muusikutele, et tutvustada kõrgetasemelist jazz- ja rütmimuusikat ning arendada pillimängu- ja improvisatsioonioskusi.

Stuudios on festivali projektijuht Kristiina Liivik, Saue muusikakooli rütmimuusika osakonna juhataja Iljo Tomingas ja noored muusikud.

* Evald Okase Muuseum Haapsalus avas suvehooaja.

Muuseumi kunstisuvi algab kolme väljapanekuga. Evald Okase mahukast loomingust on eksponeeritud tema joonistused, graafika, maalid ja objektid.

Samas on vaadata Mai Levini kureeritud näitus “Maalida kõike!”.

Muuseumi galeriis ja pööningusaalis on avatud Noore Skulptori preemianäitus 2017 “Speed of Space”.

Reportaaž kohapealt.

Saatejuht on Kersti Inno.

Kell 14:

Kooskõla

Lydia Auster – muusikat balletist “Tiina”

Täna möödub 105 aastat Lydia Austeri sünnist.

Esimene diplomeeritud eesti naishelilooja sündis küll Põhja-Kasahstanis, Petropavlovskis, kuid tulnuna 1945 Eestisse, andis ta oma panuse nii eesti heliloomingusse kui siinse heliloomingu jäädvustamisse ENSV Riikliku Televisiooni- ja Raadiokomitee muusikakollektiivide kunstilise juhina.

Ballett “Tiina” (1955) oli Eesti teatris esimene püüe saavutada rahvusliku temaatika, rahvatantsu ja klassikalise tantsu süntees – luua rahvuslik klassikaline ballett.

Stsenaariumi kirjutasid helilooja ja Andres Särev eesti kirjandusklassiku August Kitzbergi näidendi “Libahunt” järgi.

Muusikat Lydia Austeri balletist “Tiina” mängib Eesti Riiklik Sümfooniaorkester Kirill Raudsepa juhatusel. Salvestus tehti 1981. aastal.

Stuudios on Kersti Inno.