Delta 23. detsembril

Tulekul on “bachFest Tallinn 2017”; Kaido Ole isiknäitus Tallinna Kunstihoones on tema meistrieksam; Peeter Helme raamatukommentaar; ETV ekraanilt tuntud spordikommentaator Alvar Tiisler tegutseb vabal ajal baritonlauljana; Saatejuht on Kaisa Jõhvik.