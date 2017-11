Delta 16. novembril

Helilooja ja dirigent Erki Meister tähistab kontserdiga juubelisünnipäeva; Eesti Koorijuhtide Naiskoori pühendusega kontserdid; tulekul on Pärnu kitarrifestival; Noorte Stuudios esines eile Tallinna Muusikakeskkooli orkester. Saatejuht on Kadri Toomeste.

Kell 13:

* Helilooja, kunstnik ja dirigent Erki Meister tähistab homme õhtul juubelisünnipäeva koos Kalevi Kammerkoori ümmarguse aastapäevaga.

Erki Meister on stuudios.

* Peatselt 30. tegevusaastat tähistav Eesti Koorijuhtide Naiskoor pühendab oma järgmised esinemised Eesti ja Läti 100. sünnipäevale.

Tallinnas, Pärnus ja Riias antaval kontserdil “Laulusild” tuleb ettekandele kaasaegne läti ja eesti koorimuusika.

Koori juhatavad Aira Birziņa, Andrus Siimon ja Maarja Soone. Stuudios kommenteerib Andrus Siimon.

Kell 14:

* Noorte Stuudios esines eile Tallinna Muusikakeskkooli Sümfooniaorkester, dirigent Jaan Ots.

Kontsert on järelkuulatav Klassikaraadio kodulehel.

Muusikat ja mõtteid eilsest saatest. (Lisete Velte)

* Tulekul on Pärnu kitarrifestival, mille eesmärgiks on elavdada kitarrimängu Pärnu linnas ja maakonnas, pakkudes esinemisvõimalust erinevate oskustega kitarristidele.

Stuudios on korraldaja Marek Talts. (Ivo Heinloo)

* Eesti Rahvaluule Arhiiv tähistab oma 90. juubeliaastat Eesti eri paikades juunist detsembrini toimuva avaliku loengusarjaga “ERA tuleb külla”.

Kümnes loengusarja külaskäik toimub Tartumaale Rupsi külla Juhan Liivi Muuseumi juba homme pärastlõunal.

Stuudios täpsustab Ave Goršič .

Saatejuht on Kadri Toomeste.