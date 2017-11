Delta 3. novembril

ERSO ette astub taas maestro Neeme Järvi; VIII noorteorkestrite festival Tartus; muusikalembene spordiarst Gunnar Männik tegi oma klaverilugudest plaadi; kammerkoori Voces Musicales külalisdirigendiks on sedapuhku kuulus Stephen Layton. Saatejuht on Ivo Heinloo.

Kell 13:

* Täna õhtul kohtuvad Estonia kontserdisaali laval ERSO, maestro Neeme Järvi ning säravad solistid – viiuldaja Anna-Liisa Bezrodny ja tšellist Jan-Erik Gustafsson.

Ettekandele tulevad Elleri “Koit”, Brahmsi topeltkontsert ja Sibeliuse 3. sümfoonia.

Klassikaraadio teeb kontserdist ülekande täna kell 19.

Oma mõtteid jagavad solistid. (Meeta Morozov)

* Täna ja homme toimub Tartus Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu VIII noorteorkestrite festival.

Lisaks tasuta kontsertidele kaubanduskeskustes ja koolides leiab esimest korda aset suurejooneline festivali koondorkestri esinemine Vanemuise kontserdimajas.

Selgitusi jagab Sümfooniaorkestrite Liidu esimees Jüri-Ruut Kangur.

Kell 14:

* Külaline.

Külas on spordiarst Gunnar Männik, kes on hiljuti välja andnud albumi omakirjutatud klaveripaladega, mida plaadil esitab Andre Hinn.

Kuigi lapsepõlves tegeles Gunnar Männik nii spordi kui muusikaga, sai spordiarmastus siiski tema eluteel määravamaks.

Kuid see ei ole teda takistanud põhitöö kõrvalt kompositsiooniõpingutega alustamist EMTA professori Tõnu Kõrvitsa juures.

“Nii meditsiinis kui muusikas on vaja hästi palju loovust. Selles mõttes on neis valdkondades ka sarnasusi,” räägib Gunnar Männik intervjuus.

* Kammerkoori Voces Musicales kutsel külastab Eestit koorimaailma üks juhtivaid dirigente Stephen Layton, kes lisaks kõrgelt hinnatud Cambridge’i Trinity kolledži koori juhatamisele on tunnustust pälvinud ka teiste kollektiividega.

Layton annab kooriga Voces Musicales kaks kontserti – reedel Viljandis ja laupäeval Tallinnas.

Stephen Layton on stuudios. (Joosep Sang).

Saatejuht on Ivo Heinloo.