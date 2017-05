Delta 17. mail

Lossimuusika sari jätkub eeloleval pühapäeval trioga; Arhiiviminutid: laulupedagoog Linda Saul 110 sünnist; saatekülaline on koreograaf, tantsija ja muusik Karl Saks; ERKI moeshow tähistab varsti oma 30. sünnipäeva; Saatejuht on Marie Pullerits.

Kell 12:

* Lossimuusika sarjas esineb eeloleval pühapäeval trio koosseisus: Kädy Plaas, Piret Väinmaa ja Aare Tammesalu.

Kavas on Barber, Kõlar, Mägi, Previn, Uusberg.

Stuudios täpsustavad repertuaarivalikut Kädy Plaas ja Piret Väinmaa.

* Arhiiviminutid.

Täna on 110. sünniaastapäev eesti lauljal ja laulupedagoogil Linda Saulil (1907-1997).

Kuulame katkendeid saatest “Muusikaline tund. Linda Saul 60” aastast 1967, kus Linda Sauliga vestles Ivalo Randalu. (Liina Vainumetsa)

Kell 13:

* Saatekülaline Karl Saks (s. 1984) on tunnustatud vabakutseline koreograaf, tantsija ja muusik.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti õppe, tegeleb elektroonilise heliloomega artistinime all Cubus Larvik ning lavastab aktiivselt nii Eestis kui välismaal, osaledes erinevates koostööprojektides.

Karli viimane lavastus “Seisund ja disain” sai viimaste eesti teatri aastaauhindade tantsulavastuse laureaadiks.

Räägime kuidas, miks ja milliseid seisundeid Karl keha ja heliga disainib.

* Baltikumi suurim ning ainulaadne moe- ja disainitudengitele ning noortele disaineritele suunatud ERKI moeshow tähistab 27. mail oma 30. sünnipäeva.

Stuudios on ERKI Moeshow konkursi žüriiliige, EKA Disaini ja rakenduskunsti osakonna juhataja ning moedisaini õppejõud Piret Puppart.

Saatejuht on Marie Pullerits.

Kell 14:

Kooskõla.

Felix Mendelssohn-Bartholdy – Viiulikontsert e-moll (1844)

See jäi ühtlasi helilooja viimaseks suurteoseks.

Esitavad Anne-Sophie Mutter ja Leipzigi Gewandhausorkester, dirigeerib Kurt Masur.

Kommenteerib Lisete Velt.