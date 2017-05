Delta 22. mail

Helilooja Tiina Kiilaspea 70. sünnipäeva tähistab kontsert; Küsimus: mis seisus on meie kunstiturg? – ja järgneb vastus sellele küsimusele; tähistatakse helilooja Claudio Monteverdi 450. sünniaastapäeva ning saatejuht Robert Staak teeb põhjaliku ülevaate.

Kell 12:

* Helilooja Tiina Kiilaspea 70. sünnipäeva tähistavad koorid pidukontserdiga.

Stuudios on koorijuht Tiina Selke ja kontserdi kunstiline juht Viktoria Jagomägi.

* Uusi näitusi avatakse iga päev. Kui palju aga müüakse kunsti, mis on seal eksponeeritud?

Mis seisus on meie kunstiturg?

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuses on valmimas Eesti kunsti indeks, mis annab ülevaate siinse turu toimimisest ning kunstnike loomingust.

Teemat aitab avada keskuse projektijuht Kadri Laas. (Kärt Kelder)

Kell 13:

Claudio Monteverdi 450!

Claudio Monteverdi on üks kogu muusikaajaloo väljapaistvamaid heliloojaid, kelle loominguliselt aktiivne eluperiood jäi renessansi ja baroki ülemineku ajajärku.

Ta hiilgas peamistes omaaegsetes žanrites, kirjutades nii suurepärast ilmalikku kui vaimulikku muusikat.

Monteverdi valdas meisterlikult vanale, rangetele kontrapunkti reeglitele toetuvat konservatiivset stiili (prima prattica) ja ka uut, virtuoosset kontsertstiili (seconda prattica) kõrvutades ja vastandades neid oma vaimulikes teostes.

Claudio Monteverdi kui helilooja muusikalise käekirja areng on kõige ilmekamalt nähtav tema madrigalides.

Uued, barokiajastule iseloomulikule jooned, mis end Monteverdi hilisemates madrigalikogumikes jõuliselt manifesteerisid, olid mõne kaasaegse jaoks liig ning see tõi kaasa ägedat kriitikat tema aadressil.

Saatejuht on Robert Staak.