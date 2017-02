Delta 15. veebruaril

Ilmus raamat Arvo Pärdi tintinnabuli-stiilist; Arhiiviminutid: helilooja Eero Liives 125; Eesti-Poola kultuuriedendaja Zuzanna Brunka; stuudiokülaline on kitarrist Artjom Astrov; sari HELIjaKEEL teeb kummarduse Veljo Tormisele. Saatejuht on Ivo Heinloo.

Kell 12:

* Valmis esimene eestikeelne tervikkäsitlus Arvo Pärdi tintinnabuli-stiilist.

Leopold Brauneissi artiklikogumik ‟Arvo Pärdi tintinnabuli-stiil: arhetüübid ja geomeetria” on Pärdi eriomase kompositsioonitehnika seni kõige põhjalikum käsitlus maailmas.

Lähemalt räägivad kogumiku autor ja väljaandjad.

* Arhiiviminutid.

15. veebruaril on helilooja Eero Liivese 125. sünniaastapäev.

Eero Liivese sageli mängitud palaks on “Presidendi marss”, mis 1923. aastal vahetas tseremooniatel välja Soomest sisse toodud traditsionaali “Porilaste marss”.

Kuulame Eero Liivese “Presidendi marssi” ajalooliselt salvestuselt aastast 1939 (Liina Vainumetsa).

* Stuudios on Eesti-Poola kultuurisuhete edendaja Zuzanna Brunka, kes on olnud seotud Eesti Päevade korraldamisega Poolas ja toimetab ka Eesti-teemalist internetiportaali.

Juttu tuleb muuhulgas sellest, kuidas Brunka Eesti muusika enda jaoks avastas.

Kell 13:

* Külaline on noor muusik, kitarrist Artjom Astrov, kes annab veebruaris välja albumi.

Venemaal Samaaras sündinud ja Tallinnas üles kasvanud, Viljandi kultuuriakadeemias džässi õppinud Astrov on oma projektiga tegemas muusikat, milles on ruumi vaikusele ja mõtisklusele.

* Kontserdisarja HELIjaKEEL kaduvatele keeltele ja kultuuridele keskendunud hooaja teine kontserdiprojekt sai saatuse tahtel erilise tähenduse, kui 21. jaanuaril lahkus meie hulgast kontserdikava põhiautor Veljo Tormis.

Tormise muusika on kontserdil põimitud Kauksi Ülle luulega ning kolme noore eesti helilooja – Marianna Liiki, Maria Kõrvitsa ja Piret Pajusaare soome-ugri teemaliste uudisteostega.

Kontserdid ‟Pilv üle kuu” toimuvad pühapäeval Eesti Vabaõhumuuseumis ning esmaspäeval Eesti Rahva Muuseumis.

Klassikaraadio salvestab Tallinna kontserdi.

Stuudios on kontserdikorraldaja ja pianist Diana Liiv ning muusik Jaak Johanson. (Johanna Mängel)

* Täna saab 70-aastaseks mõjukas Ameerika helilooja John Adams.

Adams on oma olemuselt minimalist ja sellisena kuulub kaasmaalaste Steve Reichi ja Philip Glassi mõttekaaslaste hulka.

Tema üks kuulsamaid teoseid on ooper ‟Nixon Hiinas”, aga ta on kirjutanud ka palju kammer-, koori-, orkestri- ning ka elektroonilist muusikat.

Saatejuht on Ivo Heinloo.

Kell 14:

Kooskõla

Josef Suk – sümfooniline poeem ‟Küpsemine”, op. 34 (1917)

Esitab Liverpooli Kuninglik Filharmooniaorkester, dirigeerib Libor Pešek.

Väga viljakas tšehhi helilooja Josef Suk oli tugevalt seotud Antonin Dvorakiga – Dvoraki õpilasena muusikaliselt ning väimehena ka perekondlikult. I maailmasõja lõpuks valminud orkestriteos ‟Zrání”, mida võib tõlkida nii ‟Küpsemine” kui ka ‟Küpsus”, on ühtaegu autobiograafiline ja teisalt ka tulvil rahvuslikke tundeid, kirjutatud helilooja kodumaa iseseisvumise lävel.