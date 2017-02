Delta 1. veebruaril

Segakoor K.O.O.R. tähistab Kreeki lauldes oma viiendat sünnipäeva; Arhiiviminutid: Peeter Sauli 85. sünniaastapäev; ansambel NOËP noppis looga ‟Rooftop” aasta parima laulu tiitli; Duo KUUKUUkontserdid ‟Tühjuse ilu”. Saatejuht on Mingo Rajandi.

Kell 12:

* Segakoor K.O.O.R. tähistab lähipäevil viiendat sünnipäeva kontsertidega Cyrillus Kreegi loomingust.

Stuudios on koori dirigent Raul Talmar.

* Arhiiviminutid.

26. jaanuaril oli armastatud dirigendi ja pianisti Peeter Sauli 85. sünniaastapäev.

Kuulame katkendit 1969. aastal eetris olnud saatest ‟Muusikaline tund”, kus Peeter Saul rääkis Edgar Selbergile mälestusi lapsepõlvest ja meenutas kohtumisi muusikutega nagu Heino Jürisalu, Uno Naissoo, Emil Laansoo jt, kelle mõjutusel ta muusikutee valis. (Liina Vainumetsa)

Kell 13:

* Eelmisel nädalal jagati muusikaauhindu, aasta parima laulu tiitli noppis NOËP looga ‟Rooftop”.

* Duo KUUKUU annab 3. ja 4. veebruaril kontserte nimega ‟Tühjuse ilu”.

Stuudios on külas jaapani bambusflöödi mängija Roland Suits ja näppepillide mängija Toivo Sõmer. (Liina Vainumetsa)

Kell 14:

Kooskõla

Philip Glass – Concerto Fantasy for two timpanists and orchestra.