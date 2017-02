Delta 28. veebruaril

Teatriluup käis Ugala black boxis ja nägi lavastust ‟Emadepäev”; saatekülaline on tunnustatud filmirežissöör Peeter Urbla; frankofoonia kuu märts toob lavale Erkki Otsmani; heliloomingu konkurss ‟Noor helilooja 2017”. Saatejuht on Mingo Rajandi.

Kell 12:

* Saatekülaline on tänavu Valgetähe teenetemärgi pälvinud filmirežissöör Peeter Urbla.

Uurime tema loomingu tagamaid ning mõtiskleme filmikunsti ja elu üle laiemalt.

* Teatriluup.

Teatriluup käis vaatamas kõige viimast etendust, mis anti Ugala black boxis.

Emaks olemise võludest ja valudest rääkiva lavastuse ‟Emadepäev” järgmised etendused toimuvad juba renoveeritud Ugala väikeses saalis.

Lavastaja ja dramaturg Liis Aedmaa räägib nii lavastusest kui teatri kolimisega seotust. (Keiu Virro)

Kell 13:

* Homme algav märts on rahvusvaheline frankofoonia kuu.

Stuudios on Erkki Otsman, kel on tulemas Charles Aznavourile pühendatud kontsert ‟La Bohème” ning kontsert hispaania copladest ja pasodolitest ‟En mi jardin espańol”.

* Eesti Heliloojate Liit ja Eesti Muusika Päevad kuulutavad välja heliloomingu konkursi ‟Noor helilooja 2017”, mis on suunatud 12 – 23 aastastele noortele.

Konkursi tähtaeg on 15. märts, finaal toimub 10. aprillil, žürii esimees on helilooja Märt-Matis Lill.

Stuudios on eelmise aasta laureaat Karl Tipp ja tema juhendaja Tatjana Kozlova-Johannes.

Saatejuht on Mingo Rajandi.

Kell 14:

Kooskõla.

Charles Ives – Sümfoonia nr. 2

Esitab Detroiti Sümfooniaorkester, dirigent Neeme Järvi.

Salvestatud 1995.