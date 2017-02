Delta 24. Ivo Heinloo, II

* Külaline on noor muusik, kitarrist Artjom Astrov, kes annab veebruaris välja albumi. Venemaal Samaaras sündinud ja Tallinnas üles kasvanud, Viljandi kultuuriakadeemias džässi õppinud Astrov on oma projektiga tegemas muusikat, milles on ruumi vaikusele ja mõtisklusele. * Kontserdisarja HELIjaKEEL kaduvatele keeltele ja kultuuridele keskendunud hooaja teine kontserdiprojekt sai saatuse tahtel erilise tähenduse, kui 21. jaanuaril lahkus meie hulgast kontserdikava põhiautor Veljo Tormis. Tormise muusika on kontserdil põimitud Kauksi Ülle luulega ning kolme noore eesti helilooja " Marianna Liiki, Maria Kõrvitsa ja Piret Pajusaare soome-ugri teemaliste uudisteostega. Kontserdid "Pilv üle kuu" toimuvad pühapäeval Eesti Vabaõhumuuseumis ning esmaspäeval Eesti Rahva Muuseumis. Klassikaraadio salvestab Tallinna kontserdi. Stuudios on kontserdikorraldaja ja pianist Diana Liiv ning muusik Jaak Johanson. (Johanna Mängel) * Täna saab 70-aastaseks mõjukas Ameerika he