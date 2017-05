Delta 24. Miina Pärn, I

Miina Pärn, I

* Reedel, 26. mail esietendub Estonia teatris Carl Zelleri operett “Linnukaupleja”, milles kujutatakse heasüdamlik-humoristlikus kõverpeeglis 18. sajandi Baieri õukonda, selle pisikesi intriige ja külaromantikat. Sellest, kuidas läheneda pretensioonikale operetižanrile ning kuidas erineb töö lauljate ja draamanäitlejatega, kõneleb lavastaja Marko Matvere. * Uus raamat. Koostanud Tiiu Heldema – "Hiiu luule raamat" (Peeter Helme) * Peagi lõpetab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia järjekordne lend noori muusikuid ning käes on lõpueksamite aeg. Täna õhtul toimub Mustpeade majas koorijuhtimistudengi Edmar Tuule lõpueksam-kontsert “Kuidas elaksid...”, kus laulab Eesti Rahvusmeeskoor. Dirigent on stuudios. Saatejuht on Miina Pärn.