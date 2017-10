Delta 24. Tarmo Tiisler, II

Tarmo Tiisler, II

* Eesti Akordioniliidu eestvedamisel toimub homme kontsert akordionist Venda Tammanni 85ndale sünniaastapäevale mõeldes. Mis oli Tammanni tähtsus meie muusikaloos ja milline pedagoog ta oli? Stuudios on kolm akordioniõpetajat, kes on erinevatel aegadel õppinud Tammanni akordioniklassis: Reet Nurming, Tiina Välja ja Kristel Laas. (Tarmo Tiisler) * Rahvusvahelisel Muusikapäeval pälvis Eesti Muusikanõukogu heliloomingupreemia Jüri Reinvere globaalse haardega heililoomingu eest. Kui globaalne on maailm ja kuidas leida selles suures maailmakülas vajalikke pidepunkte – sellest räägimegi. Saatejuht on Tarmo Tiisler.