Delta 24. Marge-Ly Rookäär, II

Marge-Ly Rookäär, II

* Eesti Rahvusmeeskoor annab sel nädalal kontserte koos Politsei- ja Piirivalveorkestriga. Kõlab kolm kodumaist uudisteost ning Percy Grainger teosed meeskoorile ja puhkpillidele. Stuudios on orkestri dirigent Hando Põldmäe. Kontserdid on täna Pärnus, homme Tallinnas ja laupäeval Viljandis. Klassikaraadio teeb ülekande hommeõhtusest kontserdist. * Täna õhtul on Metodisti kirikus uudisloomingu kontsert, kus esinevad dirigent Toomas Vavilovi käe all Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sümfooniaorkester, kammeransamblid ning kõlab ka elektronmuusika. Stuudios on noored heliloojad Alisson Kruusmaa, Eisi Mäeots ja Ove-Kuth Kadak.