Delta 24. Marie Pullerits, I

* Vabariigi aastapäeval annab Eesti Rahvusmeeskoor kontserdi Pärt Uusbergi meeskoorimuusikaga, kavas on mitme teose esiettekanded. "Eestlastel võiks olla rohkem empaatiat, me peaksime märkama kaasteelisi ja püüdma neid mõista", ütleb Uusberg. "Ma soovin Eestile ilusaid aegu. Linnastumiste kiuste osakem hoida puhast loodust ja metsa, mida ma ise nii väga armastan". Intervjuu heliloojaga. Klassikaraadios on ülekanne Uusbergi autorikontserdilt reedel kell 15. (Marge-Ly Rookäär) * Arhiiviminutid. Homme, 23. veebruaril on eesti muusiku ja keemiku Rein Marveti 80. sünniaastapäev. Umbkaudu 20 džässmuusikasalvestist, kus Rein Marvet (1937-2002) osales pianisti või dirigendina, on Eesti Raadios tehtud aastatel 1958-1962. Et saada aimu, milline oli džässielu tol kaugel ajal, kuulame katkendit saatest "Oli kord džässkavertett Tallinn-Tartu" (1987), kus Rein Marvetit küsitles Vello Mikk. Kuulame ka muusikanäidet aastast 1961: kõlab Carmichael Hoagy "Ma mäletan Georgiat",