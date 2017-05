Delta 24. Jaan Leppik, II

Jaan Leppik, II

* Stuudios on Mirko Rajas, NUKU teatri uus kunstiline juht. Mirko Rajas on alates 2010. aastast olnud NUKU teatri näitleja ja lavastaja, kus tema värskeim lavastus on "Väike prints" (2017). Rajas on olnud tegev teatrirühmituses Frank ning õpetab noori Vanalinna Hariduskolleegiumis. (Jaan Leppik) * Alternatiivmuusikat tutvustav Tartu Indiefest 2017 kutsub kuulama artiste Eestist ja välismaalt. Täna algavat festivali tutvustavad Piia Õunpuu ja Urve Miller. (Hedvig Lätt)