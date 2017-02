Delta 24. Jaan Leppik, I

* ERSO laupäevasel kontserdil "Alternatiivne energia" ühendab orkester oma peakülalisdirigendi Olari Eltsi juhatusel elektroonilised helid orkestrimuusikaga. Ameerika noorema generatsiooni silmapaistva helilooja Mason Batesi muusika kõrval on kavas hiljuti 70. sünnipäeva tähistanud John Adams. Eesti esiettekandes kõlab Marianna Liiki uudisteos. Oma debüüdist ERSO ees räägivad DJ Sander Mölder ja helilooja Marianna Liik ning 21. sajandi orkestri võimalustest kõneleb Olari Elts. Ülekanne Klassikaraadios algab laupäeval kell 19. (Johanna Mängel) * Filmikomm - Martin Scorsese "Vaikus. (Tõnu Karjatse) * Stuudios on Eestis elav Jaapani päritolu kitarrist, pikalt New Yorgis elanud Ryo Kawasaki, kes tähistab eeloleval laupäeval oma juubelit kontserdiga Tallinnas, Kumu auditooriumis. Klassikaraadio teeb kontserdist ülekande laupäeval kell 16. (Ivo Heinloo)