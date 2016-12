Delta 24. Kersti Inno, II

Külaline on dirigent Erki Pehk, kel on seljataga tegus aasta. Enamik tema juhatatud kontseridest on toimunud väljaspool Eestit: Valgevenes, Ukrainas jm. Promfesti kunstilise juhina on käsil ettevalmistused Klaudia Taevi nimeliseks Rahvusvaheliseks Ooperilauljate konkursiks ning eelkuulamised Euroopa linnades. Vestluses heidame pilgu nii lõppevale kui saabuvale aastale. (Kersti Inno)